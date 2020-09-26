Легковушка влетела в автобус в Невском районе Санкт-Петербурга

По одной из версий, на момент столкновения водитель легковушки мог быть уже мертв. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Тяжелое ДТП случилось утром 26 сентября в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Народной на съезде с путепровода «Нева». Легковой автомобиль «Форд Фокус» на полном ходу впечатался в пассажирский автобус, стоявший на светофоре. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В автобусе на момент аварии было 5-7 пассажиров, пострадавших среди них нет, - уточняют в ведомстве. – Сам водитель легкового автомобиля был обнаружен на месте ДТП мертвым. Возможно, смерть наступила еще до момента аварии.

Уточняется, что погибшему мужчине на вид было около 35 лет. Что именно произошло на Народной улице в тот роковой час, что привело к аварии с тяжелыми последствиями, на данный момент не известно. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.