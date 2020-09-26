Полиция задержала врача-эндокринолога, который до полусмерти избил охранника аэропорта в Санкт-Петербурге

Подозреваемый в качестве меры пресечения получил подписку о невыезде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнего врача-эндокринолога, который год назад, 21 октября, оказался замешанным в странном и жестоком инциденте, случившемся в аэропорту «Пулково». По версии следствия, около 19:15 у 2-й линии Центрального проезда он руками и головой избил охранника, после чего скрылся с места преступления.

- 23 сентября 2020 было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Санкт-Петербургу. - На следующий день около полуночи у дома № 5 по улице Миккели в городе Луга в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Охранник, которого избил врач, отправился в больницу в тяжелом состоянии. Самому медику была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.