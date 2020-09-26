Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных направлений для авиапутешествий в сентябре

Почему бы не махнуть в Санкт-Петербург, если погода шепчет? Фото: Олег ЗОЛОТО

Ковид, конечно, ковидом, но и от жажды путешествий никуда не деться. Аналитики сервиса OneTwoTrip представили список городов, куда жители России чаще всего предпочитали отправляться в сентябре. Первое место ожидаемо заняла Москва, а вот на втором разместился город дворцов и фонтанов Санкт-Петербург.

- Следующими по популярности оказались Сочи и Симферополь, - говорится в исследовании сервиса. – также в топ вошли Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

Аналогичная картина сложилась и в сфере железнодорожных путешествий – тоже на первом месте Москва, а на втором Санкт-Петербург. Третье место, правда, на этот раз занял Краснодар – судя по всему, это связано с ценами на билеты.

Отметим, что Санкт-Петербургу не впервой занимать ведущие места в разного рода списках и рейтингах. Так, в 2019-м году Северная столица вошла в тройку самых посещаемых городов России.