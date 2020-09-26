27 человек умерло от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерло 27 человек за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает ставить невеселые рекорды в плане распространения новой коронавирусной инфекции. За последние сутки в Северной столице заболели 232 человека – больше, чем когда бы то ни было, начиная с 18 июля. Но и это еще не все – выросло и количество смертей. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

- 26 сентября в Санкт-Петербурге зарегистрировано 27 летальных исходов, - констатировали в ведомстве. – В последний раз подобный показатель наблюдался только 27 июля.

Напомним: эпидемиологическая обстановка в городе на Неве по-прежнему остается напряженной. В Санкт-Петербурге вновь перепрофилируют больницы под оказание помощи исключительно пациентам с COVID-19 и подозрением на нее. А специалисты утверждают, что в обозримом будущем к нам могут вернуться некоторые весенние ограничения – например, обязательная самоизоляция для пожилых людей и удаленная работа для некоторой части населения.