Иномарке снесло переднюю часть в ДТП на улице солдата Корзуна

В ДТП пострадали как минимум три машины, но сильнее всего - Audi виновника. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Иногда человеческая глупость может приводить к очень печальным последствиям. На собственном опыте в этом убедился водитель автомобиля Audi, спровоцировавший утром субботы, 26 сентября, ДТП в Кировском районе на улице солдата Корзуна. Об инциденте сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Товарищ решил сделать разворот из правой полосы и как-то не учел того, что в левой ехали люди, - описали случившееся участники группы. – Со слов водителя разворот из левой полосы не дал бы ему это сделать в один прием.

По счастью, люди в аварии не пострадали. Чего не скажешь об автомобилях. В результате смелого маневра водитель иномарки помял бока двум легковушкам. Но тяжелее всего пришлось самой Audi – в результате столкновения она практически полностью лишилась передней части. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.