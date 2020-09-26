71 новый пешеходный переход появился с начала года в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге активно обновляют пешеходные переходы и обустраивают новые. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отвлечемся от печальных новостей о коронавируса. Санкт-Петербург с каждым днем становится все более доступным и дружелюбным городом для своих же собственных жителей. Так, за девять с небольшим месяцев с начала 2020 года в Северной столице обустроили 71 нерегулируемый пешеходный переход. Как сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, все работы выполнялись в рамках адресной программы.

- По существующим нормам и правилам пешеходные переходы должны располагаться на расстоянии 200-300 метров друг от друга, - пояснили в ведомстве. – Выбор конкретного места их расположения зависит от пешеходных потоков, расположения остановок и различных объектов притяжения горожан.

Напомним: помимо пешеходов в Санкт-Петербурге реконструируют и проезжие части. Уже в обозримом будущем на всех дорогах в городе появится умный асфальт, рассчитанный на продолжительный срок службы.