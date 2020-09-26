Новую дату проведения праздника фанатского движения «Зенита» выбрали в Санкт-Петербурге

Фестиваль болельщиков "сине-бело-голубых" должен состояться 4 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многострадальному празднику, посвященному 40-летию фанатского движения знаменитого петербургского футбольного клуба «Зенит», все-таки быть. Ориентировочно он состоится уже через неделю – в следующее воскресенье, 4 октября. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

- Футбольный клуб «Зенит» совместно с Администрацией Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и фанатским активом находится в процессе обсуждения формата и даты проведения фестиваля болельщиков, - уточнили в пресс-службе. – Ориентировочная дата – 4 октября 2020 года, место – старый-добрый стадион «Петровский».

Напомним: ранее подготовка к празднику чуть не обернулась грандиозным скандалом. Фанаты «Зенита» заявили, что столкнулись с противодействием полиции, которая не разрешает им жечь фаеры и появляться в общественных местах в нетрезвом виде. Ответка от правоохранительных органов не заставила себя долго ждать – в региональном управлении МВД болельщикам напомнили о нормах закона.