Теплосеть на улице Бассейной полностью отремонтируют в конце октября

В Московском районе Санкт-Петербурге завершается реконструкция тепловой магистрали, которая тянется по улице Бассейной от Московского проспекта до дома № 73. На сегодняшний день подрядчик уже отремонтировал 1 700 метров трубопровода из 2 000. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

- По плану необходимо модернизировать более двух километров труб, с защитой от коррозии. Такая технология позволяет продлить срок работы магистрали и сократить потери тепла, - отмечают в городской администрации. - Уже реконструировано более 1700 метров, что составляет 82% работ. Строительно-монтажные работы будут завершены в октябре. В ноябре будет проведено благоустройство.

Кроме того в соседнем квартале почти завершился текущий ремонт котельной, которая снабжает горячей водой 40 зданий. По словам пресс-службы, в прошлом году из бюджета Санкт-Петербурга на реконструкцию тепловых сетей впервые выделили полтора миллиарда рублей. В следующем, 2021, эту сумму планируется увеличить в два раза – до трех миллиардов.