5 000 байкеров закрыли мотосезон в Санкт-Петербурге

5 000 байкеров собрались в центре Санкт-Петербурга, чтобы отпраздновать закрытие мотосезона. Фото: Николай Ширинский (vk.com/shirinski)

Сегодня, 26 сентября, исторический центр Санкт-Петербурга наполнился ревом мощных моторов. 5 000 человек собрались на Дворцовой площади, чтобы закрыть очередной мотосезон – «странный сезон без открытия», как окрестили его сами байкеры. Участники мероприятия с удовольствием делятся впечатлениями в соцсетях.

- Хорошая погода способствует отличному прохвату! – отмечают питерские байкеры в тематических группах. – Очень рады были видеть всех в добром здравии. С коронавирусом в этом году все стало странным, но хотя бы закрыли сезон как положено – и это здорово.

По давней традиции мотоколонна прошла по историческому центру города – от Зимнего дворца через Троицкий мост, Петровскую и Петроградскую набережные, Сампсониевский мост и Пироговскую набережную и до самой Лахты. В пути обошлось без происшествий – теперь главное, чтобы такое скопление людей в одном месте никак не сказалось на эпидемиологической обстановке в Северной столице.