Лицей и школу «заминировали» в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы провели проверку и ожидаемо ничего не нашли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Телефонные террористы все никак не могут угомониться. Очередным объектом их интереса в минувшую пятницу, 25 сентября, стали два образовательных учреждения в Санкт-Петербурге – лицей № 488 и школа № 264. Об инциденте «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Сообщение о минировании пришло на электронную почту управления ФСБ России по городу Москва, - поделился источник. – Отправитель пока не известен – на данный момент удалось установить, что он, предположительно, также находился в столице.

Лицей и школу осмотрели сотрудники правоохранительных органов – всего к операции по поиску взрывчатки привлекли 14 силовиков. Ожидаемо ничего не нашлось – сообщение о минировании оказалось ложным. Тем не менее у возмутителя спокойствия возникли серьезные неприятности: в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.