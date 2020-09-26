Снаряд весом в полтонны нашли рабочие в Ленинградской области

Ковш экскаватора не задел снаряд буквально чудом. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Наглядная иллюстрация фразы: «до трагедии оставалось всего чуть-чуть». Сегодня, 26 сентября, в Тосненском районе Ленинградской области неподалеку от поселка Тельмана рабочие обнаружили в земле снаряд времен Великой Отечественной войны. Деталями случившегося поделились очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Чуть не долбануло, пока откапывал! – признался сам водитель экскаватора Александр Федоров, выложивший в сеть фотографии страшной находки.

На фото видно, что ковш экскаватора не задел снаряд буквально чудом. В комментариях участники группы навскидку оценили его вес – вышло, по разным соображениям, где-то около полутонны.

- Вот так внезапно, могла бы оборваться жизнь. Хорошо что обошлось, - поделился один из участников обсуждения. - Поэтому я уже составил завещание на всякий случай. Думайте о близких заранее! Идите к нотариусу и пишите завещание!

На место уже вызвали саперов. Снаряд вывезут с площадки и уничтожат на специальном полигоне.