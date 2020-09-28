Толпа людей рылась ночью в помойке и устроила пир из объедков в Кудрово

Толпа фриганов рылись в мусорке в поисках еды под Петербургом Фото: принтскрин видео.

В городе Кудрово, что в Ленинградской области, жители одного из домов на Пражской улице проснулись ночью от странного шума. Глубоко за полночь 27 сентября 2020 года толпа молодых людей рылись в мусорном контейнере во дворе дома номер 15. Они раскидывали вещи, что-то с интересом выискивая среди отходов.

- Выглянувшие на улицу наблюдали довольно странную для этих мест (а может и не странную) картину. Группа молодых людей в количестве человек 20 активно копались в помойке. Время 2 ночи, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Оказалось, что молодые люди, так называемые фриганы - это люди, которые не тратят деньги на еду, а целенаправлено ищут ее в мусорке. Их сходка была запланирована заранее. Единомышленники собрались в 23:30 часов у метро "Дыбенко" и отправились по "злачным" помойкам. После они устроили привал у костра с песнями, где съели все найденное.