Драка со стрельбой произошла на улице Руставели в Санкт-Петербурге

В Петербурге произошла пьяная драка со стрельбой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пьяные мужчины устроили драку со стрельбой. Днем в воскресенье, 27 сентября 2020 года, несколько человек отдыхали во дворе дома 48/3 по улице Руставели. Однако беседа зашла не туда и приятели начали махать кулаками, затем палками, а после и вовсе принялись стрелять.

- Во дворе дома 39-летний неработающий петербуржец в ходе обоюдной драки выстрелил из принадлежащего ему травматического пистолета в 37-летнего неработающего мужчину. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что мужчина уже ранее был судим. Сотрудники полиции задержали его дома и отвели в участок. Там на мужчину составили протокол о нахождении в общественном месте в пьяном виде, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве.