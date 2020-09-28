Кинотеатр в «Меге-Дыбенко» закрылся из-за новых коронавирусных ограничений

Кинотеатр в "Меге-Дыбенко" вновь закрыли. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кинотеатр в ТРК «Мега-Дыбенко» вновь закрыт. Радость кудровских киноманов была недолгой и зал, где крутили вышедший в недавний прокат ленты, снова пришлось запереть на ключ. Причиной тому стали вернувшиеся анти-коронавирусные ограничения.

- В связи с дополнениями в Постановление правительства Ленинградской области «О мерах по противодействию и распространению короновирусной инфекции» от 25 сентября кинотеатр СИНЕМА ПАРК Дыбенко временно приостанавливает коммерческие кинопоказы, - сообщает пресс-служба сети кинотеатров.

Представители СИНЕМА ПАРКа отмечают, что ограничения являются необходимыми, но носят временный характер.

Напомним, что кинотеатры в «красной зоне» Ленобласти не работали с весны и по конец августа. В «Меге-Дыбенко» залы открылись лишь 20 августа и теперь, всего через месяц с небольшим, вновь вынуждены прекратить работу.

Причиной стал резкий рост числа заболевших коронавирусом и включение Всеволожского района в «красную зону».