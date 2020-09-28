13 трамваев за 1,2 миллиарда рублей получит петербургский «Горэлектротранс»

Петербург получит 13 новых трамваев к марту 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский «Горэлектротранс» намерен пополнить свой парк подвижного состава еще 13-ю трамваями. На это госпредприятие готово потратить почти 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Заявка на проведение торгов размещена на сайте госзакупок.

- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 13 трамвайных вагонов. Начальная цена контракта 1 198 153 204 рубля, - говорится в тексте документа.

Таким образом, каждый трамвай обойдется «Горэлектротрансу» примерно в 90 миллионов рублей. Впрочем, стоимость контракта может быть снижена в ходе торгов.

Согласно техзаданию, победитель аукциона обязуется поставить перевозчику 13 трамваев со 100% уровнем низкого пола. В том числе 11 двухсекционных и два трехсекционных трамвайных вагона. Сами трамваи должны металлическими, а отделка - из композита или алюминия. Срок поставки - март 2021 года.

Претендовать на контракт могут любые предприятия, в том числе тот же «Штадлер-Минск», чьи вагоны бегают по линии «Чижик». Неплохие шансы имеются у «Невского завода электротранспорта», где недавно представили новый алюминиевый вагон модели «Витязь-Ленинград».