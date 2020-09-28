Полиция Санкт-Петербурга задержала мошенников, которые под видом сотрудников банка выманивали деньги у жертв

Полиция задержала мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мошенников, которые под видом сотрудников службы безопасности банка выманивали у своих жертв данные их карт. Заполучив их, аферисты покупали дорогую электронику в интернет-магазинах.

- Для получения интернет-заказов соучастники нанимали подставных лиц, которые работали всего в течение нескольких дней, чтобы не вызывать подозрений у сотрудников пунктов выдачи, - цитирует "МВД Медиа" официального представителя МВД России Ирину Волк. - Приобретенную технику злоумышленники перепродавали, а вырученные деньги переводили на банковские счета или в криптовалюту.

Сейчас полицейские уже задержали пятерых мошенников. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, у своих жертв они могли выманить минимум миллион рублей. Сейчас двух подозреваемых уже отправили в СИЗО, еще трое под домашним арестом.

Во время обысков у мошенников нашли 3,5 миллиона рублей, которые, предположительно, они тоже выманили у жертв. Также полицейские нашли 150 квитанций на покупку товаров в интернет-магазинах.