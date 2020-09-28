Пятеро зенитовцев вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций

Артем Дзюба вновь выведет на поле сборную России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пять действующих игроков петербургского «Зенита» попали в состав сборной России, которая проведет товарищескую игру со сборной Швеции, а позднее встретится с командами Турции и Венгрии в рамках Лини наций УЕФА.

- Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольной игре со Швецией (8 октября, Москва, 19:30) и матчам Лиги наций УЕФА с Турцией (11 октября, Москва, 21:45) и Венгрией (14 октября, Москва, 21:45), - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего на сбор вызваны 25 игроков, из «Зенита» в него вошли: защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, нападающий Артем Дзюба. Он же будет и капитаном команды.

Попал в список и Далер Кузяев. Воспитанник «Зенита» все еще находится в поисках нового клуба после того, как он отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.