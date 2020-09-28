Убитая жена депутата из Комарова не дожила несколько дней до дня рождения

Татьяна Шокина была убита 28 сентября 2020 года. Фото: kskkomarovoru

В Курортном районе Санкт-Петербурга сегодня утром произошла трагедия: в доме депутата Шокина была найдена мертвой его 60-летняя жена Татьяна Шокина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьей "Убийство", а главным подозреваемым стал ее супруг - 55-летний Игорь Константинович. Сразу после трагедии он сбежал из дома, но ушел недалеко. Как сообщили следователи, мужчина был найден в кустах в Комарово. Из одежды на нем практически ничего не было.

- Тело Шокиной найдено с признаками насильственной смерти, - добавили в СК.

Известно, что погибшая Татьяна Шокина 20 лет работала администратором в местном конном клубе. Коллеги вспоминают ее как прекрасного и доброго человека.

Игорь Шокин - главный подозреваемый в убийстве Татьяны. Фото: СОЦСЕТИ

- Знала все и обо всем, всегда поддерживала спортсменов, тренеров, деток и взрослых, - написали в группе Конный клуб "Комарово".

До своего дня рождения Татьяна Ивановна не дожила несколько дней - 15 октября ей должен был исполниться 61 год.