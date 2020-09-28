Массовое захоронение школьников нашли в Тосненском районе Ленобласти

Останки убитых школьников нашли под Тосно. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Следственное управление Следкома России по Ленинградской области завело уголовное дело по факту гибели 15 школьников, расстрелянных немцами в годы Великой Отечественной войны. На останки подростков в Тосненском районе наткнулись поисковики.

- Следователями и криминалистами совместно с членами военно-патриотических поисковых объединений «Доблесть» и «Ягуар» на одном из земельных участков в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области были извлечены скелетированные останки 15 несовершеннолетних учащихся, которые были расстреляны в первые дни оккупации, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

На то, что в братской могиле находятся погибшие подростки, указывали остатки школьной формы, которую носили в довоенное время.

Их архивов известно, что немецкие войска вошли в Шапки к вечеру 28 августа 1941 года. К 18 часам поселок был оккупирован частями боевой группы «Зейтц» 20-й моторизованной дивизии 39-го механизированного корпуса 16-й армии Вермахта. Сейчас обстоятельства гибели несовершеннолетних устанавливают следователи СК.