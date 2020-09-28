Стало известно, как будет выглядеть мемориальная доска Борису Стругацкому

Внешний вид мемориальной доски не претерпит серьезных изменений. Фото: "Петербургский дневник" / s-55.ru

Долгая история с установлением мемориальной доски в память о писателе-фантасте Борисе Стругацком похоже идет к завершению. 28 сентября окончательный вариант изваяния был представлен на суд членов градостроительной комиссии Санкт-Петербурга.

- Она будет того размера, как изначально планировалось – метр в ширину и 1,6 метра в длину, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию-спонсора установки таблички.

Памятный знак будет представлять собой стилизованную книгу с портретом на ней Бориса Стругацкого. Материал - нержавеющая сталь.

Окончательный вариант комиссия должны утвердить до конца октября, а затем начнется процесс изготовления таблички. Сроки ее установки пока не называются. Напомним, что она появится на доме 4А по улице Победы, где 1964 по 2012 годы, до своей смерти, жил писатель-фантаст.