Суд не отпустил из СИЗО депутата ЗакСа Санкт-Петербурга, арестованного по делу о взятке в 17 млн рублей

Суд продлил арест депутата Романа Коваля, обвиняемого во взятке на сумму в 17 млн рублей. Фото: assembly.spb.ru

Приморский районный суд продлил арест депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля, обвиняемого по делу о получении взятки на сумму в 17 миллионов рублей. Напомним, следствие считает, что народный избранник получал деньги от местного предпринимателя, чтобы вносить и принимать «выгодные» для бизнесмена поправки к проектам законов. В итоге субсидии из бюджета якобы уходили партнеру Коваля.

- Обвиняемому продлили меру пресечения в виде заключения в СИЗО на срок по 29 декабря 2020 года. Коваль просил менее строгую меру, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Если верить доводам следователей, то депутат прилично обогатился за счет взяток. По версии СК РФ, при задержании он даже попытался сбежать с деньгами и вещами. При этом официальный доход Коваля в 7 раз меньше взятки, за которую его судят.