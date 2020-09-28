Пенсионеры смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке сделают бесплатный день посещения для пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградский зоопарк поспешил сообщить, что для всех пенсионеров в четверг, 1 октября, предусмотрен полностью бесплатный вход на территорию учреждения. Такую льготу сделают в честь Международного дня пожилых людей. Для остальных же горожан цены на билеты останутся прежними. А с пенсионеров попросят подтверждающие документы.

- В честь Дня пожилых людей зоопарк приготовил подарок! 1 октября 2020 года вход для пенсионеров будет бесплатным. Для получения льготы не забудьте предъявить пенсионное удостоверение и паспорт, - сообщили в соцсетях Ленинградского зоопарка.

Также 1 октября в зоопарке будет работать экспозиция, посвященная будням животных в годы блокады. Не обойдется из без лекции с показом фотодокументов тех нелегких лет.

Добавим, что неделей ранее у семьи белоруких гиббонов родился очаровательный малыш. Пока что работники зоопарка не определили пол детеныша.