Директор одной из школ Санкт-Петербурга назвала ученика «сосуном»

Скандал разразился одной из школ Санкт-Петербурга из-за директора, назвавшего ученика "сосуном". Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор одной из школ Санкт-Петербурга обиделась на дерзость ученика и назвала его «сосуном». Ребенок оказался не из робкого десятка и записал слова женщины на телефон, что теперь вылилось в скандал. Причиной столь жесткого поступка директора стала пакость от школьника – он написал слово «sosi» вместо своей подписи под новыми правилами учреждения, которые дали почитать всем учащимся.

- В разговоре с учеником директор назвала ребенка «сосуном» и пообещала рассказать об этом всей школе. По словам матери мальчика, из-за этого ее вынуждают забрать сына из образовательного учреждения, однако бумаги, ставшей причиной конфликта, она так и не видела, - пишет «Мойка78».

Напомним, один из последних громких скандалов в российских школах разразился в Карелии. Тамошний директор не разрешила восьмикласснице носить короткие юбки из-за «толстоватых ног» и посоветовала ей лучше вглядеться в зеркало.