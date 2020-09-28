Петербуржцев продолжают штрафовать за нарушения по коронавирусу

Петербуржцев штрафуют за нарушения по коронавирусу в сентябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нарушителей коронавирусным правил по-прежнему штрафуют в Санкт-Петербурге. За последний месяц горожане, пренебрегавшие постановлением Смольного, раскошелились почти на 200 тысяч рублей. В том числе нарушителей штрафовали за несоблюдение масочного режима. Теперь Смольный намерен усилить контроль за данным «дресс-кодом».

- В период с 16 апреля по 25 сентября в городе вынесли 7180 штрафов по делам о нарушении коронавирусных ограничений. По 589 делам приняты решения об освобождении от административной ответственности. Как правило, контроль за соблюдением «масочного режима» в общественных местах имеет предупредительный характер, - сообщили «КП-Петербург» в комитете по вопросам законности правопорядка и безопасности.

Добавим, что губернатор Александр Беглов предложил перевести бюджетников на удаленный формат работы. Рост заболеваемости инфекцией градоначальник объяснил началом учебного года и приездом горожан из отпусков.