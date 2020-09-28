Больше половины петербуржцев прошли плановую диспансеризацию

Больше половины петербуржцев прошли диспансеризацию и профосмотры в 2020 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Больше половины петербуржцев уже прошли плановую диспансеризацию и медицинские профосмотры. Напомним, в этот раз в комздраве советовали обращаться в поликлиники преимущественно молодым людям, по 1981 год рождения. По данным на конец сентября 2020 года, диспансеризацию прошло число горожан, составляющее 53,1% от плана. Это больше 750 тысяч человек.

- Санкт-Петербург одним из первых возобновил профосмотры и диспансеризацию во время пандемии коронавируса – еще с 23 июня 2020 года. С 31 августа в городе идет кампания по вакцинации от гриппа. В этом году планируется привить 60% населения – это 3 млн 240 тысяч человек. Вакцинировались уже около 1 млн петербуржцев. Прививки против пневмококковой инфекции по плану выполнены на 66,4%, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в 2020 году все поликлиники Санкт-Петербурга досрочно стали «бережливыми». Помимо этого в городе введут в эксплуатацию 2 станции «скорой». Также строится новый корпус больницы святителя Луки.