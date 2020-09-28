15% свободных коек для пациентов с коронавирусом остались в Санкт-Петербурге

Названо число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге на конец сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге развернули уже 4 076 коек для больных коронавирусом. При этом, по данным на 28 сентября 2020 года, из них свободны только 608. Это примерно 15% от общего коечного фонда. Пациентов с COVID-19 принимают 13 взрослых и 1 детский стационар. Смольный не исключает, что при ухудшении эпидситуации к делу подключат временный госпиталь «Ленэкспо» на 2,5 тысячи коек, который превратили в полноценную больницу с комфортными условиями, аппаратами ИВЛ, кислородом, КТ и реанимацией.

- У нас подготовлен оперативный план на случай ухудшения ситуации. Согласно нему, в течение 2-3 дней мы готовы развернуть для лечения больных с COVID до 9 тысяч коек. Сейчас принимаются меры по расширению сети стационаров-трансформеров, - передают слова губернатора Александра Беглов в пресс-службе Смольного по итогам телеэфира на «России 24».

Напомним, ранее градоначальник рассказал, при каких условиях в Санкт-Петербурге вернутся ограничительные меры по коронавирусу.