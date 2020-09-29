Суд огласил приговор школьникам, устроившим массовую драку из-за девушки в Рыбацком

Школьники, устроившие массовую драку из-за девушки у Рыбацкого, получили условный срок. Фото: СОЦСЕТИ

Невский районный суд ограничился условным наказанием шестерым школьникам, которые устроили массовую драку в Рыбацком за честь юной особы в ноябре 2018 года. Напомним, сначала дети ругались в интернете, угрожая друг другу. Весь сыр-бор в том, что девушка одного из подростков поссорилась с близким товарищем другого юнца. Слово за слово и ребята решили «пободаться» очно.

- Шестеро школьников нагнали двух неприятелей-ровесников вместе с девушкой у станции метро «Рыбацкое» на Караваевской улице. Троица скрылась во дворе, желая избежать драки. Однако фигуранты настигли их и напали на мальчиков, используя в качестве оружия газобалонный пистолет и биту. Пострадавшим причинен легкий вред здоровью. Девушку фигуранты дела не били, только угрожали ей, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге шестеро нападавших получили по уголовному делу. Но суд не стал окончательно ломать детям жизнь и дал всем по году условного лишения свободы и 6 месяцам исправительного срока.