Жесткие штрафы за неправильную парковку во дворах введут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге введут штрафы за неправильную парковку во дворах. Фото: СОЦСЕТИ

Депутаты ЗакСобрания Санкт-Петербурга намерены ввести жесткие штрафы для любителей неправильно парковаться во дворах. С рядовых горожан-нарушителей потребуют от 3 до 5 тысяч рублей в качестве наказания, с должностных лиц – до 40 тысяч, а с юридических лиц – до 500 тысяч. «Ловцами» недобросовестных водителей станут чиновники из районной администрации или комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности.

Соавтор законопроекта, депутат Денис Четырбок, рассказал в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM, что новые штрафы давно уже назрели.

- Не всем они нравятся, но иначе поступить нельзя. ПДД имеют свои действия только на дороге. Но если вы припарковались в неположенном месте внутри двора, во внутриквартальной территории, то полиция уже не может выдать вам 3 тысячи рублей штрафа, как за парковку на тротуаре. Так как это уже не дорога общего пользования. Мы получаем множество жалоб и от людей и от УК, что машины начинают отвоевывать под себя землю по всему городу. Банальный пример – парковка прямо у контейнерных площадок для вывоза мусора или даже на спортплощадке, - объясняет ужесточение наказания для горе-водителей Четырбок.

Добавим, что инициативу депутатов рассмотрят на ближайшем заседании в ЗакСе. Идею штрафов уже поддержал глава парламента Вячеслав Макаров.