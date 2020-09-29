Запрет на ловлю рыбы вступил в силу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу Фото: Артем КИЛЬКИН

Любителям рыбалки придется на время отложить свое хобби. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 октября 2020 года вступает в силу запрет на ловлю рыбы. Запрет временный и связан с началом осеннего нереста. Поэтому лодки, сети и удочки придется убрать до зимы.

- За нарушение правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна и незаконных орудий лова. В особых случаях нарушители будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в федеральном агенстве по рыболовству.

Так, в Неве от устья вверх по течению до поселка Рыбацкое нельзя рыбачить с 1 октября по 30 ноября. На этот же период распространяется запрет на ловлю рыбы в реке Луга и Свирь.

С 1 октября по 15 ноября нельзя пользоваться спиннингом в Неве от места впадения реки Мга до поселка Марьино.