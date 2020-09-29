Пенсионера в коричневой кепке неделю ищут в Санкт-Петербурге

В Петербурге ищут без вести пропавшего пенсионера Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге целую неделю ведутся поиски без вести пропавшего пенсионера. 67-летний Юрий Алексеевич Сергеев ушел в неизвестном направлении 24 сентября 2020 года и по настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

- Он может находиться на территории Санкт-Петербурга, а также его путь может пролегать в город Приозерск Ленинградской области. Юрию Александровичу необходим постоянный медицинский контроль, - рассказали волонтеры поисковой организации "ЛизаАлерт".

Всех, кто видел этого мужчину, просьба связаться с поисковиками / Фото: ЛизаАлерт

Петербуржцы в социальной сети рассказывали, что видели похожего мужчину на Лесной. Поисковики на данный момент проверяют эту информацию.

Мужчина ростом 168 сантиметров, носит бороду и очки. Волосы седые с проседью и залысиной, глаза серо-зеленые. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, темно-зеленые штаны, синие кроссовки и коричневую кепку.