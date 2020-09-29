Женский "Зенит" сыграет матч с ЦСКА 29 сентября 2020 года

Женская команда «Зенит» возвращается в Суперлигу матчем с ЦСКА Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Женская команда "Зенит" во вторник, 29 сентября 2020 года, возвращается в Суперлигу матчем с московскими соперницами ЦСКА. Игра состоится на стадионе "Смена" в 19:30 часов. Посетить матч можно совершенно бесплатно, входные билеты выдают в кассе с 17:30 часов.

- Мы возвращаемся в Суперлигу игрой с очень интересным соперником. ЦСКА — сильная команда, лидеры чемпионата. Именно с такими интересно играть в футбол. Так что матч точно будет ярким. Конечно, хочется, чтобы вместе с нами на этой игре были болельщики. Нам важна поддержка каждого — это гонит команду вперед, - отметила главный тренер женской команды "Зенит" Ольга Прядина.

Сейчас сине-бело-голубые находятся на шестом месте турнирной таблицы. У "Зенита" восемь очков. Соперницы - сильная команда, действующие чемпионки России. В активе у ЦСКА 23 очка.