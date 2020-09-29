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Северное сияние "поймали" на видео в Ленинградской области

Разноцветные дуги охотники за Авророй наблюдали в Приозерске и Всеволожском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Охотники за северным сиянием поймали Аврору в объективы в Ленобласти 29 сентября

Охотники за северным сиянием поймали Аврору в объективы в Ленобласти 29 сентября

Фото: СОЦСЕТИ

Начало осени в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдалось богатым на северное сияние. В ночь на вторник, 29 сентября 2020 года, охотникам за Авророй вновь посчастливилось наблюдать это невероятной красоты природное явление.

Северное сияние во Всеволожском районе на Большом озере

Северное сияние во Всеволожском районе на Большом озере

Фото: СОЦСЕТИ

- Северное сияние в парке "Ладожские шхеры" и под Приозерском, - рассказала в социальной сети очевидица, которая смогла снять разноцветную дугу на видео.

Также слабое свечение можно было наблюдать минувшей ночью всего в 30-ти километрах от Петербурга. Очевидцы рассказали, что небо сияло с трех до четырех часов утра.

Жители Всеволожского района Ленинградской области тоже могли увидеть сияние над озером Большим, а также в поселке Ириновка.

Аврора в Ириновке

Аврора в Ириновке

Фото: СОЦСЕТИ

Фотографиями Авроры охотники за сиянием делятся в социальных сетях.

- Спасибо за классные фото и группу. Мир меняется от ваших фотографий, - восхищаются подписчики.