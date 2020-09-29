Северное сияние "поймали" на видео в Ленинградской области

Охотники за северным сиянием поймали Аврору в объективы в Ленобласти 29 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Начало осени в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдалось богатым на северное сияние. В ночь на вторник, 29 сентября 2020 года, охотникам за Авророй вновь посчастливилось наблюдать это невероятной красоты природное явление.

Северное сияние во Всеволожском районе на Большом озере Фото: СОЦСЕТИ

- Северное сияние в парке "Ладожские шхеры" и под Приозерском, - рассказала в социальной сети очевидица, которая смогла снять разноцветную дугу на видео.

Также слабое свечение можно было наблюдать минувшей ночью всего в 30-ти километрах от Петербурга. Очевидцы рассказали, что небо сияло с трех до четырех часов утра.

Жители Всеволожского района Ленинградской области тоже могли увидеть сияние над озером Большим, а также в поселке Ириновка.

Аврора в Ириновке Фото: СОЦСЕТИ

Фотографиями Авроры охотники за сиянием делятся в социальных сетях.

- Спасибо за классные фото и группу. Мир меняется от ваших фотографий, - восхищаются подписчики.