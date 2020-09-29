Полиция поймала мошенника, продавшего пенсионерке пустышку под видом лекартва в Санкт-Петербурге

Полицейские Василеостровского района с поличным задержали мошенника, продавшего пенсионерке «лекарство» / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейские с поличным поймали мошенника, который продавал пенсионерке пустышку под видом лекарства. Как стало известно во вторник, 29 сентября 2020 года, мужчину задержали в тот момент, когда он в очередной раз пришел к старушке, чтобы всучить ей очередную партию таблеток по безумной цене.

- 82-летняя жительница Василеостровского района обратилась в полицию и рассказала, что в полдень 22 сентября ей позвонил неизвестных мужчина, представился сотрудником профилактория и сообщил, что ей необходимо приобрести лекарства. После к ней в квартиру на Железноводской улице дважды приходил некий человек, у которого она покупала таблетки, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В общей сложности старушка отдала 98,6 тысяч рублей. В понедельник, 28 сентября, мошенник снова позвонил пенсионерке с предложением купить лекарство уже за 148 тысяч рублей. Об этом звонке женщина сразу сообщила в полицию, поэтому правоохранители задержали преступника с поличным, когда он пришел к своей жертве.

Мошенником оказался 32-летний безработный из Воркуты. В настоящий момент полиция принимает меры к розыску и задержанию соучастников данного преступления.