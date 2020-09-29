Мощный пожар произошел в строящемся доме на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в строящемся ЖК на улице Тамбасова в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утром во вторник, 29 сентября 2020 года, на строительной площадке жилого комплекса на улице Тамбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. По рассказам очевидцев, перед тем как увидеть огонь, они услышали хлопок со стороны стройки. На место незамедлительно выехали спасатели.

- Только что прозвучал хлопок и загорелся ЖК "Аист", - рассказали в соцсети очевидцы.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о пожаре в доме 9 по улице Тамбасова поступило в 9:42 часов утра. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горит кровля второго этажа.

- Горит пенопласт, утеплитель, рубероид на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется, - сообщили в МЧС Северной столицы.

На данный момент на месте работают пожарные, которые уже приступили к тушению огня.