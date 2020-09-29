Роспотребнадзор рекомендовал петербургским предприятиям «разобщить коллектив» и отменить корпоративы

Петербургским предприятиям посоветовали отменить корпоративы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рост заболеваемости коронавирусом заставил петербургское управление Роспотребнадзора выпустить новые рекомендации для руководителей городских предприятий. Так, работодателям посоветовали не собирать коллектив в одном месте и отказаться от общих собраний.

- Рекомендуется ограничить: любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме этого имеются советы «разобщить коллектив», разместить людей в разных помещениях на разных этажах, по возможности. Исключить пересечение сотрудников, усилить дезинфекцию, проверять температуру у работников на входе.

Питание в столовой организовать в смены, а при отсутствии столовой - выделить отдельное помещение и запретить есть на рабочих местах.

Напомним, что 29 сентября в Петербурге был зафиксирован резкий рост заражаемости коронавирусом.

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