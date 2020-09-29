Контроль масочного режима вводится в Ленинградской области

Масочный режим будут жестче контролировать и в Петербурге и в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Контроль масочного режима возвращается в Ленинградскую область. Власти региона объявили о начале жестких проверок в желтой и красной зонах. В последнюю попадает и Всеволожский район с Кудрово, Мурино и обеими «Мегами». Рейды пройдут на предприятиях торговли, услуг и так далее.

- Необходимо принимать строгие меры воздействия - вплоть до закрытия, - заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Лучше требовать в малом, чем потерять в большом.

Глава региона отметил, что ничего особенного не происходит, а впереди обычная и кропотливая работа.

- Нашему оперативному штабу, судя по всему, еще год минимум работать. Надо привыкать, что это будет постоянный орган, как и другие штабы при губернаторе. Дай бог нам удержать ситуацию под контролем, - отметил Дрозденко.

Напомним, что с 25 сентября из-за новых ограничений в «Мега-Дыбенко» закрылся кинотеатр. Появились и новые ограничения.

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