14 многодетных семей Санкт-Петербурга получили почетные звания

Беглов наградил почетными званиями 14 многодетных семей в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов наградил 14 многодетных семей почетным званием «За заслуги в воспитании детей». Торжественная церемония прошла в Смольном. Вдобавок семьям вручили материальную помощь в виде премий в размере от 25 до 100 тысяч рублей.

Как отметил градоначальник, город выполнил все социальные обязательства в непростой год пандемии.

- Все меры поддержки, все выплаты мы продлевали автоматически. «Детский» бюджет в этом году составил 21,3 млрд рублей. Для таких семей есть различные меры поддержки: предоставление машины, компенсации, а также выплата земельного капитала, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживают примерно 600 тысяч семей. Из них больше 46 тысяч – многодетные, в которых родители воспитывают больше 147 тысяч ребят.