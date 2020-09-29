Современная подсветка появится на мостах через Неву

Мосты через Неву получат современную подсветку в темное время суток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мосты через Неву «оденутся» в современную подсветку. Концепцию светодиодных фонарей сейчас разрабатывают специалисты. Новое оформление подчеркнет уникальную архитектуру каждой переправы. Первыми «загорятся» мосты Бетанкура и Троицкий. А затем подсветка появится и на Биржевом. Работы начнутся уже в 2021 году.

- Благодаря современной подсветке обновятся не только мосты, но и вся панорама Невы, город станет еще красивее, - уверен губернатор.

Проекты для мостов Бетанкура и Троицкого предполагают будничную и праздничную подсветку с возможностью задавать оборудованию любой цвет в дистанционном формате. Огни будут отражаться от воды, что создаст эффект большого количества света при малом числе светильников.

Если забегать далеко вперед, то в перспективе подсветка появится на 17 малых мостах города: Большом Конюшенном, Фонарном, Храповицкого и т.д.