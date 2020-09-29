Сразу два проекта победили в конкурсе на памятник Чайковскому в Санкт-Петербурге

В Мариинском театре подвели выбрали лучшие проекты памятника Чайковскому. Фото: Смольный

Жюри отдало победу сразу двум проектам в конкурсе на памятник Петру Чайковскому в Санкт-Петербурге. Напомним, состязание скульпторов со всей России стартовало еще в сентябре 2019 года. Из-за пандемии коронавируса подведение итогов перенесли со 180-летия великого композитора в апреле на сентябрь. На работы авторов поступило множество откликов, но из 90 проектов выиграли только два.

Один из памятников, возможно, установят в Москве. Фото: Смольный

- По решению жюри, первое место разделили два проекта, представленные петербургскими скульпторами Виктором Гавриловым и Екатериной Пильниковой. Однако решение о том, какая из работ появится у Концертного зала Мариинского театра, еще не принято. Место размещения второго памятника тоже определится позднее, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

По словам художественного руководителя Мариинки Валерия Гергиева, одна из работ может переехать в Москву.