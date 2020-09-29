Вызывающую секс-куклу заметили в иномарке в Санкт-Петербурге

Секс-кукла напугала прохожих в Приморском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Жители Приморского района Санкт-Петербурга наткнулись на вызывающую секс-куклу, сидевшую на пассажирском сиденье черного «Хендая» возле продуктового магазина на улице Оптиков. Фотографии обнаженной резиновой подруги водителя тут же появились в соцсетях. Некоторые горожане возмутились увиденным, поскольку на дворе был день, и куклу могли увидеть маленькие дети. Но многие петербуржцы призвали отнестись к поступку водителя как к шутке и вместе посмеяться.

Автор снимков так и не выяснил, что подразумевал водитель. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Юмористические комментарии горожане оставляли в сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте».

- Спасибо, что пристегнули хотя бы.

- Чтобы в пробках стресс снимать?

- Жена в командировке, похоже.

Добавим, что недавно по Выборгу прогулялась обнаженная блондинка и чуть не отправила «в плавание» заглядевшегося на нее рыбака. Фото девушки-эксгибиционистки тоже всплыло в соцсетях.