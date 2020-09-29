Вор украл 2 млн рублей из дачи безработного под Всеволожском

Безработного обчистили на 2 млн рублей под Всеволожском. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вор обчистил дачу безработного 53-летнего мужчины в деревне Старая Пустошь во Всеволожском районе Ленобласти. Неизвестный злоумышленник дождался, когда хозяин частного дома уйдет по делам и проник внутрь, сломав стеклопакеты окна на первом этаже. Внутри его ждал приятный сюрприз – в комоде хранились 25 тысяч долларов и множество ювелирных изделий. Забрав все ценности, вор удалился в лес и был таков.

- Хозяин вернулся домой чуть позже и тут же вызвал на место полицию. Сумма ущерба составляет 2 млн рублей. На место выезжала следственно-оперативная группа. Привлекалась служебная собака по кличке «Зорро». Вместе с кинологом она взяла след вора и прошла около 700 метров по лесной тропе, но затем вернулась обратно без результата, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что дом не оборудован камерами и охранной сигнализацией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере. Вору грозит до 10 лет лишения свободы.