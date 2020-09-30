Жесткое ДТП «Форда» и «Тойоты» отправило в больницу четырех человек в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в жестком ДТП столкнулись "Форд" и "Тойтота". Фото: vk.com/avtpushkin

«Форд Фокус» влетел в «Тойоту» около 19:25 на перекрестке Павловского шоссе и Артиллерийской улицы в Санкт-Петербурге. Фотографии жесткого ДТП появились в сообществе «Авто Пушкин» во «Вконтакте». По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем «Форда» не предоставила преимущество в движении при повороте и попала под встречную «Тойоту» под управлением 22-летнего молодого человека.

Машины практически уничтожены. Фото: vk.com/pushkin_story

От удара первая иномарка совершила пару оборотов, а другая отправилась в заграждение. На место оперативно прибыли инспекторы ГИБДД и «скорая». Дорогу на какое-то время перекрыли.

- В результате ДТП пострадали четыре человек. Водитель «Тойоты» получил тяжелые травмы, а состояние двух его пассажиров, мужчины 23 лет и девушки 22 лет, оценивают как средней степени тяжести. Что касается женщины за рулем «Форда», то у нее диагностировали травмы средней тяжести. По факту аварии проводится тщательная проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.