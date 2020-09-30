Облачно и до +17 обещают в Санкт-Петербурге 30 сентября

В Петербурге наступила золотая осень. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бабье лето закончилось и в Петербурге постепенно холодает. Правда, температура падает не резко, а плавно и природа дает насладиться теплыми лучами солнца. Так будет и в последний день первого месяца осени.

- 30 сентября в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура утром составит +10...+12, днем +15...+17 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Примерна такая же погода, даже на градус теплее, ждет петербуржцев и в последние два дня рабочей недели. А чувствительное похолодание начнется после понедельника.

А сейчас, на 7:45 утра среды в Северной столице облачно, без осадков. Термометры показывают +11,8 градуса, дует еле заметный восточный ветер скоростью 1-3 метра в секунду. Влажность составляет 90%, а давление держится на уровне 766,6 мм ртутного столба.