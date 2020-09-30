Пенсионеров бесплатно пустят в Ленинградский зоопарк в честь Дня пожилого человека

1 октября вход в зоопарк для пенсионеров будет бесплатным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградский зоопарк подготовил подарок всем пенсионерам и приглашает их прийти в гости 1 октября совершенно бесплатно. Свободный вход сделан по случаю Дня пожилого человека, который отмечают в эту дату.

- Всех пенсионеров будут ждать бесплатные обзорные экскурсии от наших специалистов. Начало экскурсий в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Встреча у карты рядом с центральным входом в зоопарк, - сообщает пресс-служба зоопарка.

Кроме этого, 1 октября с 12:00 до 16:00 будет работать экспозиция «Зоосад в годы блокады». Осмотреть ее можно в здании «Бурые медведи», вход напротив вольера белых медведей. А в 15:00 в лектории зоопарка расскажут о работе в годы войны и покажут фотографии тех лет.

При этом устроители мероприятия отмечают, что вход на выставку и лекцию ограничен из-за эпидситуации с коронавирусом, а всех посетителей зоопарка предупреждают о необходимости носить маску.

Также, для бесплатного входа, пенсионерам надо иметь с собой удостоверение и паспорт.