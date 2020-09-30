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Больше 26 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Новые случаи заражения побили рекорд за месяц
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Больше 26 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Больше 26 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 26 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Свежие данные на утро 30 сентября приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 652 человека. Под медицинским наблюдением находится 2662 человека. Из них 23 - в обсерваторе, 506 - контактные, 2133 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также стали известны новые цифры по заболевших, выздоровевшим и умершим в городе за последние 24 часа.

По сведениям федерального Оперштаба, в Петербурге произошел очередной резкий рост заболеваемости. На утро 30 сентября зафиксировано сразу 276 зараженных, что на 35 человек больше, чем днем ранее и на 39, чем в понедельник.

Выздоровели еще 138 пациентов (29 074 всего). Также подтверждена смерть от коронавируса 26 человек. Жертвами болезни стали уже 2950 горожан.