Еще 276 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 30 сентября

Еще 276 случаев заражения "ковидом" выявлены в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый резкий рост показала суточная заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге. На утро 30 сентября подтверждены еще 276 случаев заражения COVID-19, что на 25 больше, чем днем ранее.

- Общее количество заболевших с начала пандемии в Петербурге достигло 43 021 человека, - сообщает Оперативный штаб.

А вот число выздоравливающих пока отстает примерно на 100 человек в день. За последние сутки врачи выписали еще 138 пациентов, всего от коронавируса излечились 29 074 петербуржца.

Также зафиксированы и новые смертельные случаи. Комиссия о летальным исходам сообщает о еще 26 скончавшихся пациентах. Всего жертвами коварной болезни стали 2950 горожан. По этому показателю Северная столица остается на втором месте после Москвы (5230 случаев)

В активном состоянии болезни сейчас находятся 10 997 жителей Санкт-Петербурга.

Отметим, что по России за сутки заболел 8841 человек, 5850 - выздоровели, а 177 - умерли.