Школьница попала в больницу после жесткого секса с незнакомцем в Санкт-Петербурге

После жесткого секса с незнакомцем, петербургская школьница обратилась в больницу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 15-летняя девочка оказалась в детской больнице после жесткого секса с малознакомым парнем. Днем во вторник, 29 сентября 2020 года, школьница обратилась в травматологический пункт № 1 Приморского района с жалобой на сильные ушибы шеи и груди. Оттуда девочку отправили в больницу имени Филатова.

- У пациентки были ушибы мягких тканей шеи и правой молочной железы. Острой гинекологической патологии нет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как пояснила школьница, около 19:30 часов 28 сентября в квартире дома 20 по проспекту Испытателей она вступила в половую связь с малознакомым парнем.

Проверка полиции установила, что молодой человек, которому 23 года, проживает по указанному школьницей адресу. На данный момент юношу разыскивают правоохранительные органы. Делом занялся следственный комитет.