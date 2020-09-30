Организаторов незаконной миграции задержали в Санкт-Петербурге

Организаторов незаконной миграции задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция пресекла незаконную деятельность по легализации мигрантов. В среду, 30 сентября 2020 года, правоохранители провели масштабные обыски у организаторов данного бизнеса.

- Участники группы, уроженцы одного из среднеазиатских государств, пользовались тем, что мигранты не разбирались в российском законодательстве. Они консультировали и изготавливали клиентам поддельные документы для пребывания в России, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В документы они вносили ложные данные. Стоимость такого пакета документов варьировалась от 24 до 28 тысяч рублей. Каждый месяц они оформляли более 100 граждан стран СНГ. По сведениям, всего на учет были поставлены более тысячи человек. Доход мошенников составил свыше 50 миллионов рублей.

Полицейские провели 35 обысков, в ходе которых изъяли документы, печати, штампы, а также порядка 15 миллионов рублей. Задержаны трое подозреваемых.