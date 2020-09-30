Депутаты ЗакСа поддержали запрет на демонтаж остекления балконов

Петербуржцев хотят защитить от требования демонтировать остекление. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Законодательного собрания в очередной раз обратили свое внимание на проблему остекления лоджий и балконов. К этому их подтолкнули обращения горожан, которых управляющие компании заставляют демонтировать уже установленные конструкции. Причем, по ранее принятому закону, людей запрещали штрафовать, если остекление сделано до 11 января 2020 года, но могли заставить убрать конструкцию. Теперь это запретили. Поправки приняты в первом чтении.

- Требования к внешнему виду и размещению элементов благоустройства не распространяются на случаи размещения (устройства) дополнительного остекления балконов и лоджий на фасадах многоквартирных домов, осуществленного до 11 января 2020 года, - говорится в тексте закона.

Напомним, что запрет на остекление балконов, изменяющее внешний вид дома, был направлен на защиту исторических зданий. Однако под удар попали и жильцы спальных районов, где дома не несут архитектурной ценности.

Депутаты отметили, что остекление - не роскошь, а попытка согреться в сыром и холодном климате. Что будет с теми, кто остеклил лоджию после 11 января, пока не решили. Остаются вопросы и с историческими зданиями.