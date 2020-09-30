Самое теплое 30 сентября за последние 10 лет ожидается в Санкт-Петербурге

Погода установит температурный рекорд в Петербурге 30 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжительное бабье лето в Санкт-Петербурге не хочет уступать осени. Ожидается, что в среду, 30 сентября 2020 года, погода установит очередной температурный рекорд - самое теплое 30 сентября за последние 10 лет.

- Ожидается, что термометр покажет плюс 17 градусов по Цельсия, что на 8 градусов выше климатической нормы, - сообщил сервис "Яндекс".

Ранее ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус прогнозировал, что в среду в Петербурге воздух прогреется до 16-18 градусов выше нуля, в области до 19 градусов.

Тем временем, на 12:30 часов в Северной столице уже плюс 16 градусов. До установления рекорда в городе воздуху осталось прогреться до одного градуса.

Отметим, что начало октября в Петербурге тоже выдастся теплым. В первых числах ожидается до 17 градусов выше нуля, переменная облачность и без дождей.